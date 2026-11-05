Пассажирский поезд из Петербурга в Псков попал в ДТП и частично сошел с рельсов
Пассажирский поезд, следовавший из Петербурга, попал в ДТП в Псковской области. Он столкнулся на перегоне Торошино — Разъезд Черняковицы с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Водитель автомобиля ГАЗ, как отметили в пресс-службе, выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом. Экстренное торможение не помогло машинисту предотвратить столкновение. В результате одной колесной базой поезд сошел с рельсов.
Пассажиры, согласно предварительной информации, не пострадали. До Пскова их довезут автобусами.
К проверке происшествия приступила Северо-Западная транспортная прокуратура. На место ДТП из Пскова выехал транспортный прокурор.