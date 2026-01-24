Владелец петербургских фабрик Japan Tobacco вновь сменил страну регистрации

Компания Japan Tobacco International (JTI) за последние месяцы дважды сменили страну регистрации, сообщает «Деловой Петербург». Организация, владеющая петербургской фабрикой «Петро» и ленинградской «Крес Нева», изначально была зарегистрирована в Германии, затем в Люксембурге, а с конца декабря 2025 года — в Швейцарии.

В JTI уже подтвердили, что фабрики в Петербурге и Ленобласти остаются в составе корпорации, а изменения в структуре собственности носят технический характер и направлены на повышение операционной эффективности. Эксперты предполагают, что смена юрисдикции может быть связана с налоговыми оптимизациями или внутрикорпоративными решениями, учитывая, что глобальный головной офис JTI находится в Швейцарии.

JTI, наряду с Philip Morris, продолжает работу в России, в отличие от British American Tobacco, покинувшей рынок. Ранее компания рассматривала возможность продажи российского бизнеса, но отказалась от нее. Решение было принято для удовлетворения интересов инвесторов, потребовавшего перестройки цепочек поставок и создания новой структуры бизнеса в РФ.

Эксперты отмечают, что Россия приносит JTI значительную долю прибыли — около 20% в 2023 году, а продажи в 2025 году демонстрируют рост. Двукратная смена юрисдикции в конце 2025 года может быть частью стратегии по сохранению бизнеса в России и минимизации последствий санкций.

Андрей Маркелов