В «Балтийском лизинге» рассказали, как госсубсидии поддерживают спрос
Помимо программ для оптимизации расходов, отдельным направлением развития становится вторичный рынок
Спрос на лизинг в 2026 году сконцентрирован в отраслях с развитой системой государственной поддержки, что положительно отражается на российских производителях транспорта и техники. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.
«Балтийский лизинг», по его словам, входит в число крупнейших операторов программ Минпромторга и Фонда развития промышленности, которые предоставляют льготные условия на приобретение техники отечественного производства, а также программы Республики Беларусь — особенно актуальной в сельском хозяйстве.
«В условиях высоких ставок самым мощным рычагом снижения финансовой нагрузки на предприятия становится государственное субсидирование. При этом в некоторых отраслях зависимость от льгот достигает критического уровня, а из-за высокого спроса годовые лимиты по госпрограммам исчерпываются уже в первом квартале. На этом фоне растет актуальность спецпредложений со стороны производителей, с которыми работают лизинговые компании»,— подчеркнул Антон Сапожков.
Большое количество собственных программ реализуют, в частности, компании ГАЗ и КАМАЗ. Самый популярный формат — это возможность отсрочки платежей, что позволяет существенно снизить расходы на финансирование. Зарубежные поставщики, по словам Антона Сапожкова, также разрабатывают гибкие условия для поддержания спроса.
Со своей стороны лизинговые компании также предлагают бизнесу множество программ для оптимизации расходов и снижения финансовой нагрузки. В «Балтийском лизинге» отмечают спрос на сезонные графики платежей, которые синхронизированы с периодами наибольшей доходности предприятия. Этот инструмент позволяет сформировать комфортные условия для лизингополучателей и нивелировать риски просрочек.
В целом ситуация в лизинге остается нестандартной, поэтому рынок высоко ценит рациональные предложения. Так, отдельным направлением развития становится вторичный рынок — благодаря большому объему техники различных производителей, доступным условиям, возможности быстрого оформления сделки и сервисному сопровождению со стороны лизинговых компаний.
«На фоне жесткой денежно-кредитной политики и процессов импортозамещения лизинговые компании сумели оперативно перестроить продуктовую линейку и подходы к оценке и реализации техники на вторичном рынке. Если раньше мы имели дело с определенным перечнем международных брендов с понятной остаточной стоимостью и сервисной историей, то сейчас необходимо оценивать каждого нового поставщика с точки зрения надежности, а каждую единицу техники — с точки зрения ликвидности, особенно если она во второй раз выходит на рынок. И экспертиза лизинговых компаний в этом смысле не имеет себе равных»,— добавляет Антон Сапожков.
Лизинговые компании видят свою миссию в том, чтобы помочь бизнесу сохранить и успешно реализовать инвестиционные планы при помощи новых, более гибких форм финансирования. Такие инструменты являются основой портфеля, который постоянно пополняется инновационными и стратегически важными решениями. В «Балтийском лизинге» напоминают: «дорогой» рынок — это не приговор, но он требует грамотной настройки параметров сделки.
ООО «Балтийский лизинг»