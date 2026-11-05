В «Балтийском лизинге» рассказали, как госсубсидии поддерживают спрос

«На фоне жесткой денежно-кредитной политики и процессов импортозамещения лизинговые компании сумели оперативно перестроить продуктовую линейку и подходы к оценке и реализации техники на вторичном рынке. Если раньше мы имели дело с определенным перечнем международных брендов с понятной остаточной стоимостью и сервисной историей, то сейчас необходимо оценивать каждого нового поставщика с точки зрения надежности, а каждую единицу техники — с точки зрения ликвидности, особенно если она во второй раз выходит на рынок. И экспертиза лизинговых компаний в этом смысле не имеет себе равных»,— добавляет Антон Сапожков.