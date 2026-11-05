В деле с ликвидацией «Фонда памяти Виктора Цоя» поставили точку
В городе на Неве завершили процесс ликвидации «Фонда памяти Виктора Цоя». О соответствующем изменении статуса организации в ЕГРЮЛ сообщил «КП-Петербург».
Фонд создали в 2009 году с целью установить памятник петербургскому музыканту Виктору Цою. Поставленную задачу удалось выполнить несколько лет назад. Новых целей у фонда с тех пор не появилось.
СМИ нынешним летом сообщали, что юридическое лицо, согласно сведениям аналитической системы Rusprofile, было переведено в статус «в процессе ликвидации». Факт прекращения деятельности фонда подтвердила его экс-учредитель Светлана Власова.
В настоящее время, согласно сообщению Rusprofile, в статусе стоит слово «ликвидирован».
Памятник Цою установили рядом со станцией метро «Проспект Ветеранов» в 2020 году. Это произошло спустя почти десятилетие кропотливой работы.