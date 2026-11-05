Награда за помощь другим

За три года комиссия рассмотрела почти 400 заявок, и за каждой — внимание к чужой беде и служение Отечеству. Среди лауреатов этого года — и крупные компании, и небольшой бизнес, и просто неравнодушные люди. «В трудное время выплывает тот, кто протягивает руку помощи другому. Благотворительность — это огонь, тепло от которого чувствуют все. И я уверен, что, только двигаясь вместе, мы вскоре сможем зажечь огонь Победы. Спасибо, #Команда47! Работаем вместе!» — говорит Александр Дрозденко в своем канале МАХ.