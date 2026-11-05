Награда за помощь другим
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил премию общественного признания «#КОМАНДА47»
На премии общественного признания «#КОМАНДА47», которая вручается уже третий раз, отметили 14 лучших благотворителей Ленинградской области — тех, кто параллельно с основной работой, делами и жизнью помогает участникам СВО, социальным учреждениям, пожилым людям, детям и семьям, развивает корпоративные благотворительные программы, общественные и волонтерские движения.
За три года комиссия рассмотрела почти 400 заявок, и за каждой — внимание к чужой беде и служение Отечеству. Среди лауреатов этого года — и крупные компании, и небольшой бизнес, и просто неравнодушные люди. «В трудное время выплывает тот, кто протягивает руку помощи другому. Благотворительность — это огонь, тепло от которого чувствуют все. И я уверен, что, только двигаясь вместе, мы вскоре сможем зажечь огонь Победы. Спасибо, #Команда47! Работаем вместе!» — говорит Александр Дрозденко в своем канале МАХ.
В номинации «Коллективизм, взаимопомощь и уважение» награду получили сразу четыре лауреата — ООО «Ультрамар», ООО «МФЦ Выборг Лес», индивидуальный предприниматель Масловский Александр Валентинович и ООО «Производственное объединение "Новый сезон"».
ООО «Ультрамар» в Вистинском поселении Кингисеппского района помогает решать конкретные вопросы жителей. Компания участвовала в ремонте школы и детского сада, передавала оборудование для амбулатории и Дома культуры; организует детский отдых и оплачивает ветеранам лечение в санаториях. Сотрудники вместе с жителями занимаются благоустройством, организуют культурные выезды и сохраняют ижорские традиции.
ООО «МФЦ Выборг Лес» в поселке Советский Выборгского района поддерживает школу и детские сады, помогает ремонтировать помещения и готовит новогодние подарки для детей из многодетных и малообеспеченных семей. К 85-летию местной поликлиники предприятие подарило два многофункциональных устройства. Сотрудники поддерживают поселковую волейбольную команду и ухаживают за территорией на мемориале «Поле Пасхина».
Руководитель компании «Лед78» Александр Масловский в поселке Назия регулярно помогает пожилым пациентам отделения сестринского ухода Кировской межрайонной больницы. Привозит средства гигиены, необходимые вещи и праздничные подарки. В акции «Новогодний штаб исполнения желаний» исполняет мечты детей, в том числе из семей участников специальной военной операции. А для пожарной части № 129 и местного детского сада передал светодиодные светильники.
ООО «Производственное объединение "Новый сезон"» превращает собственное производство в возможность помогать людям. Одежду, белье и домашний текстиль безвозмездно передают социальным учреждениям, фондам и семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Для подопечных организации «Детский ковчег» здесь шьют одежду, а военнослужащим регулярно отправляют изделия собственного производства.
В номинации «Созидательный труд» награду получило АО «Группа Компаний "Монолит"». Компания «Монолит» много лет помогает воспитанникам Сиверского ресурсного центра в Гатчинском округе. Передает компьютеры, стиральные машины, постельные принадлежности, продукты и подарочные сертификаты. Для ребят организуют праздники и развивающие поездки. Кроме этого, «Монолит» передает строительные материалы для обустройства вольеров приюту для бездомных животных «Косточка, живи!». Отдельным благотворительным направлением остается поддержка участников СВО. Компания регулярно направляет технику и гуманитарную помощь в воинскую часть и самоходный артиллерийский полк.
В номинации «Преемственность поколений» — АО «Кондитерское объединение "Любимый Край"». «Любимый Край» помогает детям с инвалидностью и семьям в трудной ситуации вместе с благотворительными фондами и социальными учреждениями. Предприятие передает кондитерскую продукцию и проводит бесплатные экскурсии на производство. В 2025–2026 годах поддержку получили более 12 тыс. человек, проведено 40 экскурсий и социальных мероприятий, в которых участвовали около 600 гостей. К добрым делам присоединяются и сами сотрудники компании.
В номинации «Гуманизм, милосердие, справедливость» — индивидуальный предприниматель Коровин Владислав Олегович. С 2022 года он бесплатно передает военнослужащим тактические костюмы, флисовые кофты и другое снаряжение собственного производства. Всего передано свыше 250 комплектов одежды, а помощь уже получили более 300 человек. Вместе с Советом ветеранов Кингисеппского района он поддерживает военнослужащих и их близких, а также помогает вернувшимся участникам СВО адаптироваться к мирной жизни.
В номинации «Приоритет духовного над материальным» наградили всесезонный курорт «Охта Парк», делающий спорт доступнее для детей и взрослых. Каждый год более 3 тыс. школьников бесплатно катаются на коньках, получая необходимое снаряжение. По программе «Лыжи мечты» люди с ограниченными возможностями здоровья занимаются горнолыжным спортом с целью реабилитации. Для жителей и гостей области открыты более десяти бесплатных спортивных объектов, включая лыжную трассу с искусственным освещением. Всего в бесплатных программах приняли участие более 20 тыс. человек.
В номинации «Служение Отечеству и ответственность за его судьбу» награду получили четыре лауреата: Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"» в Ленинградской области, Гужова Светлана Геннадьевна, Сообщество серебряных добровольцев Приозерского района «Доброта через года» и АНО Центр социальной поддержки и защиты граждан «Свои люди».
Ленинградское отделение Народного фронта объединяет жителей, готовых помочь тем, кому сейчас непросто. Добровольцы привозят продукты и лекарства семьям участников специальной военной операции, ветеранам, пожилым и многодетным жителям, помогают с ремонтом и повседневными делами. Для детей проводят праздники и встречи — в них приняли участие более 1200 ребят. К сбору и доставке гуманитарной помощи присоединяются волонтеры со всей области.
Заместитель директора школы № 1 в Лодейном Поле Светлана Гужова учит детей не только помнить историю своей страны, но и помогать тем, кто сегодня нуждается в поддержке. Вместе со школьниками она организует сбор гуманитарной помощи военнослужащим, изготовление окопных свечей и новогодних подарков для бойцов. Под ее руководством создан юнармейский отряд имени Дмитрия Арсёнова. Ребята участвуют в патриотических акциях, помогают ветеранам и семьям участников специальной военной операции. Светлана Геннадьевна также создала программу оздоровительного лагеря «Молодая гвардия», где дети учатся ответственности, взаимовыручке и заботе о других.
В Приозерском районе более 90 серебряных добровольцев объединены сообществом «Доброта через года». Они помогают пожилым людям и семьям, проводят встречи и занятия в мастерских, вовлекают подростков в общие дела. Для военнослужащих добровольцы изготовили, в частности, 160 маскировочных сетей, 350 пар носков и 847 окопных свечей. В их работе есть и совместные проекты поколений: «Креатив», «Навстречу семье» и «Мобильный тыл».
Когда сын Ирины и Алексея Позиненко отправился на специальную военную операцию, семья не смогла остаться в стороне. Так вырос проект «Фронтовой обед 47», объединивший добровольцев и предпринимателей в АНО Центр социальной поддержки и защиты граждан «Свои люди». Команда готовит сублимированное питание и доставляет необходимые вещи бойцам и жителям приграничных районов. За последние два года волонтеры совершили 12 гуманитарных поездок, передали более 45 тонн грузов и свыше 20 тыс. порций готового питания.
В номинации «Голос #КОМАНДЫ47» награду получило ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс "ОРЕОЛ-ИНФО"». Компания помогает добрым делам становиться заметными. В проектах «ДА!НКО» и «Новости пешком» журналисты рассказывают о волонтерах, благотворительных фондах и общественных организациях Ленинградской области. Истории выходят в телеэфире, на сайте и в социальных сетях. Благодаря им жители узнают, кому нужна помощь и как самим включиться в полезные дела.
В номинации «Крепкая семья» — Волховский филиал АО «Апатит». Филиал поддерживает семьи через долгосрочные проекты. Развивает в районе образовательные программы, оказывает помощь родителям и детям с особенностями развития. С начала 2026 года поддерживаемый психолого-педагогический центр помог сотням молодых семей. Компания проводит семейные спортивные мероприятия, организует отдых многодетным семьям и поддерживает трудовые династии. На благотворительные проекты в 2026 году запланировано 279 млн рублей.