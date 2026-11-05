Переселение из аварийного жилья в Ростовской области за год сократилось на 21%
За январь–сентябрь 2026 года в Ростовской области из аварийного жилья переехали 1,5 тыс. человек — на 21% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Об этом «Деловой газете. Юг» сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.
Лидером по объемам расселения за девять месяцев стали Шахты, где новые квартиры получили 354 человека. Далее следуют Донецк (222 жителя), Таганрог (216), Новошахтинск (135) и Ростов-на-Дону (104).
Программа финансируется из областного и муниципальных бюджетов, а также за счёт ППК «Фонд развития территорий». На текущий год власти рассчитывают расселить около 2 тыс. человек: план выполнен на 75,3%. По данным Фонда развития территорий, на сентябрь 2026 года в регионе насчитывалось 264 тыс. кв. м жилья, признанного непригодным для проживания. Наибольшие объёмы сосредоточены в Ростове-на-Дону (79,9 тыс. кв. м) и Шахтах (74,6 тыс. кв. м).
Одновременно снизились темпы признания домов аварийными. За девять месяцев текущего года такими признали 802 жилых помещения площадью 28 тыс. кв. м против 1 230 помещений на 41,7 тыс. кв. м годом ранее. Таким образом, площадь вновь признанного аварийным жилья сократилась почти на треть.