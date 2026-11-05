Переселение из аварийного жилья в Ростовской области за год сократилось на 21%

Программа финансируется из областного и муниципальных бюджетов, а также за счёт ППК «Фонд развития территорий». На текущий год власти рассчитывают расселить около 2 тыс. человек: план выполнен на 75,3%. По данным Фонда развития территорий, на сентябрь 2026 года в регионе насчитывалось 264 тыс. кв. м жилья, признанного непригодным для проживания. Наибольшие объёмы сосредоточены в Ростове-на-Дону (79,9 тыс. кв. м) и Шахтах (74,6 тыс. кв. м).