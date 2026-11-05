На рынке пекарен в Петербурге фиксируют аншлаг

С другой стороны, как рассказала изданию директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова, потенциал для роста сегмента пока сохраняется, если говорить о районах с плотной жилой застройкой. В центральной части Петербурга, по ее словам, пекарни представляют собой полноценное кафе с меню завтраков и обедов. Гибридный формат позволяет им повышать средний чек.