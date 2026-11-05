На рынке пекарен в Петербурге фиксируют аншлаг
Пекарням в Санкт-Петербурге стало тесно. Некоторые из них сейчас располагаются почти дверь в дверь. Найти новое помещение для открытия новых заведений стало сложно, сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на экспертов рынка недвижимости.
Согласно актуальным на ноябрь 2026 года данным 2ГИС, в городе работают более 1,9 тысячи пекарен. Наибольшее количество — в Приморском районе: 208 точек. Далее следуют Центральный (193) и Выборгский (172) районы.
Количество петербургских пекарен за год почти не изменилось. С одной стороны, это указывает на то, что бум подобных заведений в городе прошел. Крупные сети стали развиваться точечно. Некоторые заведения закрываются в связи с ужесточившейся конкуренцией.
С другой стороны, как рассказала изданию директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова, потенциал для роста сегмента пока сохраняется, если говорить о районах с плотной жилой застройкой. В центральной части Петербурга, по ее словам, пекарни представляют собой полноценное кафе с меню завтраков и обедов. Гибридный формат позволяет им повышать средний чек.