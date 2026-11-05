Сергей Семак стал лучшим тренером РПЛ по итогам октября
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам октября. В прошлом месяце под его руководством команда одержала три победы в трех матчах чемпионата, набрала девять очков и возглавила турнирную таблицу.
Обладателя награды объявили 5 ноября. Семак стал победителем экспертного голосования РПЛ. Комментаторы телеканала «Матч Премьер» выбрали наставника «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова, а болельщики отдали предпочтение главному тренеру ЦСКА Дмитрию Игдисамову.
Поскольку мнения трех групп голосующих разделились, награда досталась победителю экспертного голосования.
В число претендентов также вошли Сандро Шварц из московского «Динамо» и Дмитрий Кириченко из «Ростова».
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что ФК «Зенит» вышел на первое место в чемпионате России по футболу, разгромив в Самаре «Крылья Советов» со счетом 3:0. Два гола записал на свой счет форвард Александр Соболев, еще один мяч провел полузащитник Артем Карпукас, который стал главной звездой матча.