Сергей Семак стал лучшим тренером РПЛ по итогам октября

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам октября. В прошлом месяце под его руководством команда одержала три победы в трех матчах чемпионата, набрала девять очков и возглавила турнирную таблицу.