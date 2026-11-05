В Омске поставщика морских деликатесов будут судить за незаконную перевозку товара

По информации регионального УМВД, в ноябре 2025 года москвич сначала загрузил нелегальный товар во Владивостоке, потом направился в Хабаровск и Красноярск, где принял еще две партии морепродуктов. Конечной точкой маршрута был Омск. Там при передаче заказа покупателю водителя задержали.