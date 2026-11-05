В Омске поставщика морских деликатесов будут судить за незаконную перевозку товара
Полиция Омска завершила расследование уголовного дела о незаконной перевозке морепродуктов. Перед судом предстанет 48-летний житель Москвы, который являлся участником преступной группы и выполнял в ней функцию перевозчика (расследование в отношении его сообщников еще продолжается).
По информации регионального УМВД, в ноябре 2025 года москвич сначала загрузил нелегальный товар во Владивостоке, потом направился в Хабаровск и Красноярск, где принял еще две партии морепродуктов. Конечной точкой маршрута был Омск. Там при передаче заказа покупателю водителя задержали.
В кузове грузовика правоохранители обнаружили рыбу различных видов (нерка, корюшка, осетр), клешни краба, креветки, лососевую и осетровую икру, моллюсков и другие деликатесы без маркировки. Общий вес контрафактной продукции составил 3,75 тонны, а ее стоимость – почти 10,5 млн руб.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (хранение и перевозка в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки в особо крупном размере).