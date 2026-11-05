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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Северо-Запад

Суд признал незаконным отказ мэрии Калининграда согласовать митинг против мэра

Центральный районный суд Калининграда признал незаконным отказ городской администрации согласовать митинг против отставки мэра Елены Дятловой. Суд обязал чиновников в течение трех дней повторно рассмотреть уведомление организаторов. Об этом сообщила общественная активистка Татьяна Батыршина.
Калининградские активисты добились через суд пересмотра отказа в проведении митинга

Калининградские активисты добились через суд пересмотра отказа в проведении митинга

Олег Харсеев / Коммерсантъ

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Первоначально митинг планировали провести 31 октября, однако мэрия не согласовала мероприятие. Организаторы направили новое уведомление — на 8 ноября, но снова получили отказ. В администрации объяснили его тем, что на заявленной площадке запланирована замена освещения.
Батыршина обратилась в суд, который не признал указанные работы достаточным основанием для отказа и обязал городские власти принять новое решение по уведомлению.
Митинг против работы Елены Дятловой пытается организовать группа общественников во главе с Батыршиной. Активисты предложили провести его на площадке рядом с Калининградским театром эстрады. По их оценкам, в мероприятии могут принять участие около 500 человек.
Среди причин недовольства работой мэра организаторы называют качество благоустройства, проблемы с общественным транспортом, вырубку деревьев и недостаточную компенсационную высадку, а также утрату элементов исторического наследия — старинного мощения, брусчатки и ограждений.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор