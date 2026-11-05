Здание бывшего деревообрабатывающего комбината загорелось в Новоуральске

На месте работают 43 человека личного состава МЧС и 11 единиц техники. По данным спасателей и владельца здания, людей в ангаре во время пожара не было. «Уважаемые жители Автозаводского района, особенно те, у кого есть хронические заболевания: не открывайте окна во избежание попадания дыма и запаха в дом»,— добавил господин Тюменцев.