Здание бывшего деревообрабатывающего комбината загорелось в Новоуральске
В Новоуральске (Свердловская область) загорелось здание бывшего деревообрабатывающего комбината на ул. Автозаводская, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава города Вячеслав Тюменцев.
На месте работают 43 человека личного состава МЧС и 11 единиц техники. По данным спасателей и владельца здания, людей в ангаре во время пожара не было. «Уважаемые жители Автозаводского района, особенно те, у кого есть хронические заболевания: не открывайте окна во избежание попадания дыма и запаха в дом»,— добавил господин Тюменцев.
Он также поручил заместителям провести разъяснительную беседу с учениками школы №49, которая находится недалеко от места пожара. Кроме того, родителей детей в садиках №35 и 47 попросят по возможности как можно скорее забрать их домой.
Проезжая и пешеходная части перекрыты в обе стороны.