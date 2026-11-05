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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Урал

Здание бывшего деревообрабатывающего комбината загорелось в Новоуральске

В Новоуральске (Свердловская область) загорелось здание бывшего деревообрабатывающего комбината на ул. Автозаводская, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава города Вячеслав Тюменцев.

страница «ВКонтакте» Вячеслава Тюменцева

На месте работают 43 человека личного состава МЧС и 11 единиц техники. По данным спасателей и владельца здания, людей в ангаре во время пожара не было. «Уважаемые жители Автозаводского района, особенно те, у кого есть хронические заболевания: не открывайте окна во избежание попадания дыма и запаха в дом»,— добавил господин Тюменцев.
Он также поручил заместителям провести разъяснительную беседу с учениками школы №49, которая находится недалеко от места пожара. Кроме того, родителей детей в садиках №35 и 47 попросят по возможности как можно скорее забрать их домой.
Проезжая и пешеходная части перекрыты в обе стороны.
Ирина Пичурина