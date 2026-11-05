В Томской области введут пятилетний запрет на продажу вейпов

Кроме того, запрет распространяется на реализацию табачной и никотинсодержащей продукции в зданиях, используемых для организации отдыха детей, в местах проведения официальных спортивных соревнований на период их проведения, в зонах отдыха и на пляжах и др.В пояснительной записке к законопроекту указывается, что его главной целью является снижение доступности никотинсодержащей продукции для жителей Томской области, в частности детей и подростков.