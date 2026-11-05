В Томской области введут пятилетний запрет на продажу вейпов
Депутаты Законодательной думы Томской области одобрили законопроект о введении запрета на продажу вейпов в регионе. Ограничения будут установлены на период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.
Кроме того, запрет распространяется на реализацию табачной и никотинсодержащей продукции в зданиях, используемых для организации отдыха детей, в местах проведения официальных спортивных соревнований на период их проведения, в зонах отдыха и на пляжах и др.В пояснительной записке к законопроекту указывается, что его главной целью является снижение доступности никотинсодержащей продукции для жителей Томской области, в частности детей и подростков.
Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре этого года в Законодательное собрание Омской области был внесен аналогичный законопроект, который вступит в силу в случае его принятия также с марта 2027 года.