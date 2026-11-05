В пермском отделении мобильного оператора сменился руководитель

Господин Максимов будет отвечать за наращивание абонентской базы, развитие каналов дистрибуции, поддержание технологического преимущества и укрепление позиций компании в регионе. Александр Максимов более 15 лет работает в телекоммуникационной сфере. Он окончил университет управления «ТИСБИ» в Казани по специальности «Экономика, финансы и кредит». В 2018 году он присоединился к команде «МегаФона» в Нижегородской области, а в 2024 году — стал руководителем в Кировской области.