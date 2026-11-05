В Прикамье снизилась полная стоимость ипотечных кредитов

Полная стоимость кредита (ПСК) по ипотеке в сентябре 2026 года в Пермском крае составила 16,5%. По сравнению с сентябрем прошлого года этот показатель уменьшился на 2,2 процентного пункта. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.