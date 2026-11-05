В Прикамье снизилась полная стоимость ипотечных кредитов
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Полная стоимость кредита (ПСК) по ипотеке в сентябре 2026 года в Пермском крае составила 16,5%. По сравнению с сентябрем прошлого года этот показатель уменьшился на 2,2 процентного пункта. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.
В сентябре 2026 года средний размер выданных ипотечных кредитов в Пермском крае составил 4,02 млн руб.
Всего за девять месяцев 2026 года жителям Пермского края было выдано 18,65 тыс. ипотечных кредитов. Объем выданных средств составил 68,12 млрд руб.