В Башкирии поезд насмерть сбил человека
Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку из-за гибели человека в Башкирии. Проверяют факт нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, 4 ноября на 1578-м километре перегона «Алкино — Чишмы» пассажирский поезд сбил местную жительницу. Машинист не смог предотвратить наезд из-за продолжительного тормозного пути поезда. Пострадавшая погибла.