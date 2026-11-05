В ТРЦ «Планета» закрылись еще два премиальных магазина одежды

Как сообщили «Ъ-Прикамье» источники на рынке, в ТРЦ «Планета» прекратили работу два брендовых магазина одежды. Речь идет об U.S. Polo Assn и Tommy Hilfiger. В торговом центре подтвердили «Ъ-Прикамье» закрытие магазинов. Как пояснил гендиректор ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов, в случае с Tommy Hilfiger на решение повлияло изменение условий работы с международными брендами на российском рынке. «Со своей стороны мы поддерживали арендатора, в том числе предлагая специальные коммерческие условия»,— отметил руководитель. Он добавил также, что по освободившемуся помещению уже ведутся переговоры с потенциальными арендаторами. Возможных интересантов гендиректор ТРЦ не назвал.