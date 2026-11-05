Финансовые результаты промышленных предприятий Прикамья за восемь месяцев выросли на 10,8%

В целом по краю 67% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью. Ее размер составил 330,6 млрд руб., что на 9,1% выше показателя января — августа 2025 года. В то же время убыток нерентабельных организаций вырос на 8,4% и составил 33,9 млрд руб. По данным Пермьстата, в регионе 67% прибыльных предприятий. Наиболее прибыльными являются предприятия, связанные с добычей полезных ископаемых, производством нефтепродуктов и химических веществ. Отрицательные результаты продемонстрировали предприятия из отраслей металлургического производства и производства транспортных средств и оборудования.