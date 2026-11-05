Финансовые результаты промышленных предприятий Прикамья за восемь месяцев выросли на 10,8%
По данным Пермьстата, за январь — август 2026 года организациями Пермского края, без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций и организаций с численностью до 15 человек получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 296,8 млрд руб., что на 9,2% выше уровня аналогичного периода 2025 года.
Сальдированный финансовый результат промышленных предприятий края за прошедшие восемь месяцев составил 256,4 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчетный период составила 53,1%, а прибыль по ним — 283,6 млрд руб. Это на 10,8% выше аналогичного показателя за январь — август 2025 года.
В целом по краю 67% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью. Ее размер составил 330,6 млрд руб., что на 9,1% выше показателя января — августа 2025 года. В то же время убыток нерентабельных организаций вырос на 8,4% и составил 33,9 млрд руб. По данным Пермьстата, в регионе 67% прибыльных предприятий. Наиболее прибыльными являются предприятия, связанные с добычей полезных ископаемых, производством нефтепродуктов и химических веществ. Отрицательные результаты продемонстрировали предприятия из отраслей металлургического производства и производства транспортных средств и оборудования.