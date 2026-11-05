Акции «Фармации» продают в Нижегородской области за 12 млн рублей
Администрация Починковского округа Нижегородской области выставила на торги 100% акций АО «Фармация». Начальная стоимость 40,66 тыс. акций оценена в 12 млн руб.
Предприятию принадлежат четыре земельных участка общей кадастровой стоимостью 4,65 млн руб. Они расположены на площади Ленина в Починках, а также в селах Нарусково, Ужовка и Пеля-Хованское. Также в собственности находятся три аптеки, котельная и хозяйственный корпус общей остаточной балансовой стоимостью 2,28 млн руб., автомобиль «Лада 213100» и оборудование.
По данным на октябрь 2026 года, в АО работают 11 человек. Кредиторская задолженность «Фармации» составляет почти 2,5 млн руб.
Аукцион назначен на 15 декабря.