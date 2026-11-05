Красноярский «Командор» сменил гендиректора

До прихода в «Командор» госпожа Рябова руководила одним из направлений дискаунтеров в группе компаний «Магнит». Ранее она возглавляла основанную ею сеть салонов сотовой связи «Позывной», ритейлер «Цифроград», работала в красноярской розничной сети «Красный Яр» и т. д. В сообщении «Командора» указывается, что новый руководитель будет отвечать за реализацию стратегии, «нацеленной на достижение лидерства по доле рынка в регионах присутствия».