Суд в Самаре отправил под стражу обвиняемую в мошенничестве с криптовалютой

Установлено, что обвиняемая сообщала ранее знакомым гражданам заведомо ложные сведения. Утверждала, что вложение средств в криптовалюту обеспечит ежедневные проценты и сверхвысокую доходность, а себя и соучастников представляла как успешных предпринимателей и инвесторов, якобы получивших значительную прибыль на цифровых активах благодаря грамотному подходу, анализу рынка и эффективной стратегии.