Суд в Самаре отправил под стражу обвиняемую в мошенничестве с криптовалютой
Владелица свадебного салона убедила потерпевших вложить деньги в проект и получить быструю прибыль
Советский районный суд Самары изменил меру пресечения обвиняемой в мошенничестве с криптовалютой. Она заключена под стражу до 1 января 2027 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов в четверг, 5 ноября.
Речь идет о предпринимателе, владелице свадебного салона Олесе Ряховской. Ей инкриминируется хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере (пять преступлений).
Установлено, что обвиняемая сообщала ранее знакомым гражданам заведомо ложные сведения. Утверждала, что вложение средств в криптовалюту обеспечит ежедневные проценты и сверхвысокую доходность, а себя и соучастников представляла как успешных предпринимателей и инвесторов, якобы получивших значительную прибыль на цифровых активах благодаря грамотному подходу, анализу рынка и эффективной стратегии.
На основании этих недостоверных сведений гражданам предлагалось передать деньги под видом инвестиций в криптовалюту для получения быстрого и высокого дохода. В итоге их обманули, выяснило следствие.