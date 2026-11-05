Налог на транспорт в Свердловской области повысят на 8,69% в 2027 году
В Свердловской области в 2027 году ставку транспортного налога поднимут на 8,69% — уплатить его нужно будет до 1 декабря 2028 года, сообщили в департаменте информационной политики региона. Средства от налога будут направлены на ремонт автомобильных дорог региона.
Для легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил налог будет увеличен в среднем с 745 до 809,8 руб., от 100 до 150 лошадиных сил — с 1585,3 до 1723,1 руб., от 150 до 200 лошадиных сил — с 5424,3 до 5895,7 руб., свыше 250 лошадиных сил — с 32 653 до 35 490,6 руб. Владельцы грузовиков мощностью от 100 до 150 лошадиных сил будут должны оплатить налог в размере до 2065,6 руб. — ранее он составлял 1900,5 руб.
Всего в регионе зарегистрировано около 500 тыс. авто мощностью до 100 л.с., около 498,4 тыс. до 150 л.с., 126 тыс. до 200 л.с., около 34,7 тыс. более 250 л.с., а также около 56,3 тыс. грузовых автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с.
Право на льготы по транспортному налогу сохранят свыше 380 тыс. уральцев, при этом общий объем налоговых льгот превышает 801 млн руб. От уплаты этого налога освобождены все ветераны специальной военной операции (СВО).