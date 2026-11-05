Налог на транспорт в Свердловской области повысят на 8,69% в 2027 году

Для легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил налог будет увеличен в среднем с 745 до 809,8 руб., от 100 до 150 лошадиных сил — с 1585,3 до 1723,1 руб., от 150 до 200 лошадиных сил — с 5424,3 до 5895,7 руб., свыше 250 лошадиных сил — с 32 653 до 35 490,6 руб. Владельцы грузовиков мощностью от 100 до 150 лошадиных сил будут должны оплатить налог в размере до 2065,6 руб. — ранее он составлял 1900,5 руб.