В томский бюджет 2027 года на строительство кампуса заложили 70 млн рублей
Пока предусмотрены только расходы на вынос ЛЭП
Расходы на создание межвузовского кампуса в Томске внесены в бюджет региона на 2027 год только в объеме 70 млн руб. Сумма была названа на сессии Законодательной думы Томской области.
Областной парламент на заседании 5 ноября утвердил в первом чтении проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Документ представила и. о. вице-губернатора — начальника департамента финансов Юлия Фролова.
«Средства на создание межвузовского кампуса предусмотрены в проекте бюджета на 2027 год. Это 70 млн руб. Средства предусмотрены на вынос линий электропередачи. Это подготовительная работа»,— сказала она, отвечая на вопросы депутатов.
«Это касается обязательных, необходимых работ, которые мы должны выполнить в срочном порядке до активной фазы строительства кампуса. У нас будет необходимость еще вносить изменения в трехлетний, видимо, бюджет. Не этим годом, потому что мы здесь в прямой зависимости находимся от объема федерального финансирования на строительство. У нас предполагается софинансирование… 18 млрд руб. заложены в федеральном бюджете»,— добавил председатель томского правительства, вице-губернатор Алексей Кондратьев. Он пояснил, что размер софинансирования из регионального бюджета будет определен после того, как станет известен объем вложения федеральных средств.
Как писал «Ъ-Сибирь», в конце октября 2026 года Госэкспертиза выдала положительное заключение по проектной документации на строительство кампуса. Готовность строительной площадки на данный момент составляет 53%, уточняла тогда пресс-служба областного правительства. 5 ноября «РИА Томск» со ссылкой на господина Кондратьева сообщило, что сметная стоимость строительства после прохождения Госэкспертизы составила 42,4 млрд руб.