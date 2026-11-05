В томский бюджет 2027 года на строительство кампуса заложили 70 млн рублей

«Это касается обязательных, необходимых работ, которые мы должны выполнить в срочном порядке до активной фазы строительства кампуса. У нас будет необходимость еще вносить изменения в трехлетний, видимо, бюджет. Не этим годом, потому что мы здесь в прямой зависимости находимся от объема федерального финансирования на строительство. У нас предполагается софинансирование… 18 млрд руб. заложены в федеральном бюджете»,— добавил председатель томского правительства, вице-губернатор Алексей Кондратьев. Он пояснил, что размер софинансирования из регионального бюджета будет определен после того, как станет известен объем вложения федеральных средств.