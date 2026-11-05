Число ищущих новую работу нижегородцев выросло на 24%
В нижегородский кадровый центр «Работа России» за 10 месяцев 2026 года обратились в поисках работы 23 тыс. человек. Это на 23,7% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года, следует из статистики центра.
Трудоустроились в январе-октябре этого года 16 тыс. человек — на 29% больше год к году.
Доля количества нашедших работу нижегородцев от общего числа обратившихся за 10 месяцев 2026 года составила 69,6%, за тот же период прошлого года — 66,7%.
Рост числа успешных трудоустройств министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин связывает с системной работой службы занятости: кадровые центры предлагают широкий спектр услуг и мер поддержки, которые помогают соискателям «находить свое место в меняющейся экономике», а предприятиям — закрывать потребность в специалистах.