Челябинского полицейского подозревают в организации незаконной миграции
У него было три сообщника
СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении 25-летнего заместителя начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Сосновскому району и трех его сообщников. Их подозревают в организации незаконной миграции (п. «а», «б», «д» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По данным следствия, за 2026 год подельники помогли более 50 иностранцам незаконно проживать в регионе. Так, 52-летний южноуралец искал мигрантов, которым нужна была помощь, и передавал их данные 34-летней приятельнице. Та фиктивно регистрировала иностранных граждан по разным адресам в Челябинске. Один из подельников обращался к знакомому полицейскому, от которого получал данные для сокрытия преступлений и сведения о некоторых мигрантах.
Сообщников задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Они осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. По местам жительства и работы фигурантов проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
Подразделение собственной безопасности ГУ МВД России по региону проводит служебную проверку в отношении сотрудника, подозреваемого в преступлении. При подтверждении вины его уволят.