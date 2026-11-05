Челябинского полицейского подозревают в организации незаконной миграции

По данным следствия, за 2026 год подельники помогли более 50 иностранцам незаконно проживать в регионе. Так, 52-летний южноуралец искал мигрантов, которым нужна была помощь, и передавал их данные 34-летней приятельнице. Та фиктивно регистрировала иностранных граждан по разным адресам в Челябинске. Один из подельников обращался к знакомому полицейскому, от которого получал данные для сокрытия преступлений и сведения о некоторых мигрантах.