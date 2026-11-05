Суд отказал «Югагрохолдингу» в смягчении мер по иску «Родных полей» на 41,3 млн руб.

ООО «Торговый дом “РИФ”» было создано для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем российском рынке и ее экспорта. В течение ряда лет компания входила в число лидеров по экспорту российского зерна. В апреле 2024 года она сменила название на ООО «Родные поля».