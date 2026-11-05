Суд отказал «Югагрохолдингу» в смягчении мер по иску «Родных полей» на 41,3 млн руб.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Ростовской области, отказав ООО «Югагрохолдинг» в замене обеспечительных мер по корпоративному спору. За аграрной компанией, входящей в периметр конфликта вокруг возврата долей в ее капитале номинальной стоимостью 41,376 млн рублей, сохраняется арест активов, блокирующий реструктуризацию долгов.
Постановление суда вынесено по апелляционной жалобе «Югагрохолдинга» на отказ суда первой инстанции скорректировать ограничения, наложенные 4 марта 2026 года.
Согласно материалам дела, инициатором разбирательства выступает ООО «Родные поля» (бывший «Торговый дом «РИФ»). Компания пытается оспорить цепочку сделок с долями в «Югагрохолдинге»: договор купли-продажи доли в 99,95% уставного капитала от 26.07.2023; договор дарения доли в 33% (номиналом 20,38 млн руб.) от 17.12.2025, по которой Петр Ходыкин передал актив Татьяне Ходыкиной.
ООО «Торговый дом “РИФ”» было создано для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем российском рынке и ее экспорта. В течение ряда лет компания входила в число лидеров по экспорту российского зерна. В апреле 2024 года она сменила название на ООО «Родные поля».
Зернотрейдер был включен в план приватизации на 2026–2028 годы. В июле 2026 года АО «Тиара Холдинг» приобрело компанию у Росимущества за 11,7 млрд руб. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 7 сентября.
Истец требует признать сделки ничтожными и взыскать доли (в общей сложности 66,97% капитала) номинальной стоимостью 41 376 468 рублей (20 986 858 руб. с Петра Ходыкина и 20 389 610 руб. с Татьяны Ходыкиной) обратно в пользу «Родных полей». В качестве третьих лиц к делу привлечены Росимущество и само ООО «Югагрохолдинг».
«Югагрохолдинг», не являясь ответчиком по иску, но попавший под тотальный арест имущества, настаивал на смягчении мер. Компания ссылалась на тяжелое финансово-экономическое положение аграрной отрасли, последствия засухи 2025 года и геополитическую обстановку.
В частности, «Югагрохолдинг» является заемщиком ПАО «Сбербанк» по кредитной линии от 14.10.2025. Из-за действующих судебных ограничений банк отказал компании в пролонгации кредита на год, несмотря на наличие федерального решения о предоставлении субсидии (№ 25-66428-01969-Р от 01.06.2026) для пострадавших сельхозпроизводителей. Представители компании утверждали, что блокировка возможности менять сроки исполнения обязательств по кредитам лишает их доступа к мерам господдержки.
Апелляционная инстанция доводы аграриев отклонила. Судья в постановлении указала, что принятые 4 марта 2026 года меры направлены на сохранение status quo и обеспечение возможности исполнения будущего судебного акта по возврату долей.
Суд подчеркнул, что заявленная замена мер фактически расширяет полномочия органов управления «Югагрохолдинга» в сфере кредитных обязательств. Изменение сроков платежей может повлечь реструктуризацию долгов и изменение имущественного положения общества, что «может привести к затруднению или невозможности исполнения решения суда».
Пятнадцатый ААС отметил, что изначальное определение от 4 марта уже содержит ряд изъятий, обеспечивающих непрерывность хозяйственной деятельности (выплата зарплат, налогов, расчеты с поставщиками по старым контрактам). Доказательств того, что без изменения условий кредитов деятельность компании станет невозможной, «Югагрохолдинг» не представил.
В результате жалоба оставлена без удовлетворения, а определение суда первой инстанции от 1 сентября 2026 года — без изменения. Судебный акт вступил в законную силу со дня его принятия, но может быть обжалован в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение месяца.
Ранее Арбитражный суд Ростовской области обязал бывшего владельца зернотрейдера «Родные поля» Петра Ходыкина выплатить компании 24 млрд руб. дивидендов, распределенных в период его контроля над обществом.