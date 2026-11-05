В Черноземье 7 ноября ожидается холодная и пасмурная погода, до +3°C
В субботу, 7 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от -2°C до +3°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит 0°C, днем поднимется до +3°C, вечером опустится до +1°C, а ночью будет -2°C. Ветер до 5 м/с.
В Воронеже утром будет 0°C, днем воздух прогреется до +2°C, вечером снова ожидается 0°C, а ночью температура опустится до -1°C. Ветер до 5 м/с.
В Курске утром ожидается 0°C, днем будет до +2°C, вечером вновь — 0°C, а ночью температура опустится до -2°C. Ветер до 5 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит 0°C, днем поднимется до +1°C, вечером снова будет 0°C, а ночью столбик термометра покажет -2°C. Ветер до 4 м/с.
В Орле утром ожидается -1°C, днем — +1°C, вечером столбик термометра вновь покажет -1°C, а ночью будет -2°C. Ветер до 5 м/с.
В Тамбове утром будет 0°C, днем — +1°C, вечером снова — 0°C, а ночью столбик термометра опустится до -2°C. Ветер до 3 м/с.