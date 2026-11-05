На Ставрополье продлят выплаты медикам и водителям скорой помощи до конца 2027 года

Размер специальной выплаты медикам зависит от должности, профиля оказываемой помощи и численности населенного пункта, где расположена медицинская организация. Согласно действующей редакции краевого закона № 20-кз, ежемесячные суммы составляют от 4,5 тыс. до 50 тыс. руб. Максимальная выплата в 50 тыс. руб. предусмотрена, в частности, для врачей районных больниц, оказывающих помощь по профилю «фтизиатрия», и врачей, предоставляющих специализированную паллиативную помощь в стационаре, если медорганизация находится в населенном пункте с населением до 50 тыс. человек. В городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек для этих категорий установлен предел в 29 тыс. руб., в более крупных населенных пунктах — 18,5 тыс. руб.