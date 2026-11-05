На Ставрополье продлят выплаты медикам и водителям скорой помощи до конца 2027 года
В Ставропольском крае срок предоставления специальной социальной выплаты отдельным категориям медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, а также ежемесячной денежной выплаты водителям выездных бригад скорой помощи продлят на год — до 31 декабря 2027 года. Это следует из проекта поправок в закон о дополнительных мерах социальной поддержки медицинских и иных работников государственных медорганизаций, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
Размер специальной выплаты медикам зависит от должности, профиля оказываемой помощи и численности населенного пункта, где расположена медицинская организация. Согласно действующей редакции краевого закона № 20-кз, ежемесячные суммы составляют от 4,5 тыс. до 50 тыс. руб. Максимальная выплата в 50 тыс. руб. предусмотрена, в частности, для врачей районных больниц, оказывающих помощь по профилю «фтизиатрия», и врачей, предоставляющих специализированную паллиативную помощь в стационаре, если медорганизация находится в населенном пункте с населением до 50 тыс. человек. В городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек для этих категорий установлен предел в 29 тыс. руб., в более крупных населенных пунктах — 18,5 тыс. руб.
Для отдельных врачей первичного звена, оказывающих помощь по профилям психиатрии, психиатрии-наркологии, венерологии и фтизиатрии, а также амбулаторную паллиативную помощь, максимальные суммы составляют 50 тыс., 29 тыс. и 14,5 тыс. руб. в зависимости от численности населения. Для среднего медперсонала предусмотрены выплаты до 30 тыс. руб., для врачей психиатрических отделений скорой помощи — 11,5 тыс. руб., для фельдшеров и медсестер таких отделений — 7 тыс. руб., для младшего медперсонала — 4,5 тыс. руб. Таким образом, мера распространяется не на весь персонал государственных больниц, а на определенные категории работников, оказывающих отдельные виды медицинской помощи.
Водителям автомобилей скорой помощи выездных бригад предусмотрена ежемесячная выплата в размере 6 тыс. руб. При неполной отработке нормы рабочего времени сумма рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени. Для водителей, работающих в пустынных и безводных местностях, она увеличивается на установленный в крае коэффициент.
Специальная социальная выплата медикам действует с 1 января 2023 года, а выплата водителям скорой помощи введена с 1 января 2024 года. Законопроект не меняет размеры и условия назначения этих мер поддержки, а только продлевает срок их предоставления. Новые положения должны вступить в силу с 1 января 2027 года.