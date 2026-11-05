Ярославская транспортная прокуратура направила в суд дело о контрабанде техники
Ярославская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении индивидуального предпринимателя, которую обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более 11 млн руб. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
По версии дознания, с мая 2024 года по октябрь 2025 года женщина организовала закупку за рубежом и ввоз в Россию без таможенного оформления более 54 тыс. единиц бытовой техники для последующей продажи через маркетплейсы.
Товарную партию обнаружили на складе в Нерехте Костромской области. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Костромской области и службы Владимирской таможни по Ярославской области.
Предпринимательнице вменяют уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ). Уголовное дело направлено в Нерехтский районный суд Костромской области.