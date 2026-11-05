В Оренбурге двое работников торгово-развлекательного комплекса украли кабель на 600 тысяч рублей
В Оренбурге полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в хищении кабеля из торгового комплекса. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.
По информации ведомства, в полицию обратился сотрудник службы безопасности с заявлением о хищении медного кабеля с территории торгово-развлекательного комплекса. Сотрудники уголовного розыска задержали двоих работников центра по подозрению в хищении кабеля.
Сотрудники полиции установили, что задержанные слесарь и монтажер на техническом этаже неделю похищали медный кабель по частям на общую сумму 629,426 тыс. руб. Злоумышленники сдали похищенное в скупку, где выручили 70 тыс. руб.