В Оренбурге двое работников торгово-развлекательного комплекса украли кабель на 600 тысяч рублей

В Оренбурге полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в хищении кабеля из торгового комплекса. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.