Бывший вице-мэр Омска занял пост гендиректора «Литан Групп»
Бывший вице-мэр Омска Денис Денежкин стал гендиректором ООО «Литан Групп». Соответствующие изменения были внесены 3 ноября в ЕГРЮЛ. На этом посту он сменил Сергея Клепцова.
В конце октября стало известно о том, что господин Денежкин стал соучредителем агропромышленной группы «Литан Групп». Он приобрел 50% компании. Еще 50% принадлежит ООО «Иново».
ООО «Литан Групп» зарегистрировано в ноябре 2014 года в Омске. Группа компаний работает в агропромышленной сфере. В ее состав входят «Азовская птицефабрика» (ТМ «Азovo»), «Азовский комбикормовый завод» и ООО «Литан Фуд» (производитель и поставщик жидкого меланжа — смеси яичных белков и желтков).