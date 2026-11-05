Бывший вице-мэр Омска занял пост гендиректора «Литан Групп»

ООО «Литан Групп» зарегистрировано в ноябре 2014 года в Омске. Группа компаний работает в агропромышленной сфере. В ее состав входят «Азовская птицефабрика» (ТМ «Азovo»), «Азовский комбикормовый завод» и ООО «Литан Фуд» (производитель и поставщик жидкого меланжа — смеси яичных белков и желтков).