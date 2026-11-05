Красноярский «Енисей» вылетел из Кубка России по футболу

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов на послематчевой пресс-конференции отметил, что недоволен тем, как команда легко пропускает мячи. Также, по его словам, большой проблемой стало большое количество травмированных игроков: к восьми выбывшим на лечение футболистам в ходе игры добавились еще «железные» представители стартового состава Никита Шершов и Андрей Окладников. В результате тренерскому штабу приходится выпускать игроков из молодежного состава.