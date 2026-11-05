Красноярский «Енисей» вылетел из Кубка России по футболу
Поражением со счетом 1:2 закончился для «Енисея» матч с ФК «Нижний Новгород» в шестом раунде Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Он состоялся 4 ноября в манеже «Футбол-Арена „Енисей“». В результате красноярский клуб оказался за бортом турнира.
Начало матча для «Енисея» получилось оптимистичным. Уже на девятой минуте Алексей Ломакин с подачи Давида Кокоева поразил ворота голкипера гостей Ислама Иммамова. Минимальное преимущество красноярцев продержалось до 39-й минуты, когда полузащитник «Нижнего Новгорода» Глеб Пополитов сумел найти брешь в оборонительных построениях «красно-синих». Второго гола болельщикам нижегородцев пришлось ждать недолго. Его забил нападающий Владимир Игнатенко. Во втором тайме, несмотря на все попытки «Енисея», счет не изменился.
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов на послематчевой пресс-конференции отметил, что недоволен тем, как команда легко пропускает мячи. Также, по его словам, большой проблемой стало большое количество травмированных игроков: к восьми выбывшим на лечение футболистам в ходе игры добавились еще «железные» представители стартового состава Никита Шершов и Андрей Окладников. В результате тренерскому штабу приходится выпускать игроков из молодежного состава.
«Енисей» стал последней сибирской командой, выбывшей из розыгрыша Кубка России сезона 2026/2027.