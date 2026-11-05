Мандат депутата томской облдумы передан Алексею Филимонову
Алексей Филимонов получил мандат депутата Законодательной думы Томской области. Соответствующее решение приняла сессия регионального парламента 5 ноября.
Мандат стал вакантным после отказа от него Владимира Кравченко. Он был избран членом Совета федерации на новый срок.
На выборах в Закдуму в сентябре 2026 года Алексей Филимонов занимал вторую строчку в первой региональной группе кандидатов партсписка «Единой России». Согласно документам ГАС «Выборы», депутат возглавляет фонд «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области».