Жительница Новосибирска изготовила 114 кг наркотиков

По версии следствия, фигурантка дела вместе с соучастниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в 2025—2026 годах произвела наркотики. Впоследствии члены преступной группы распределили запрещенные вещества на мелкие партии для сбыта.