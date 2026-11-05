Жительница Новосибирска изготовила 114 кг наркотиков
Новосибирский областной суд рассмотрит уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в покушении на сбыт более 100 кг наркотиков (ч. 3 ст. 30; ч. 5 ст. 228.1; ч. 1 ст. 228.3 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, фигурантка дела вместе с соучастниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в 2025—2026 годах произвела наркотики. Впоследствии члены преступной группы распределили запрещенные вещества на мелкие партии для сбыта.
В феврале этого года дилеров задержали правоохранительные органы. В ходе обысков у новосибирцев изъяли свыше 114 кг наркотиков, уточнили в надзорном ведомстве.