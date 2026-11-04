«Сибирь» обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ с отрывом в две шайбы
ХК «Сибирь» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). В составе новосибирцев три шайбы оформили Александр Кисаков, Александр Яремчук и Степан Никулин.
«Хороший первый период, были моменты во втором и третьем, инициативу соперник перехватил после наших удалений. Хорошо, что на характере завершили победно этот матч. В голове не держали, что предыдущие два матча проиграли, у ребят могут быть ненужные воспоминания», — прокомментировал итог встречи главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.
По итогам 24 игр новосибирская команда занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ, имея на счету 21 очко. Следующую игру «Сибирь» проведет с омским «Авангардом» 7 ноября.