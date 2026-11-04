«Сибирь» обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ с отрывом в две шайбы

«Хороший первый период, были моменты во втором и третьем, инициативу соперник перехватил после наших удалений. Хорошо, что на характере завершили победно этот матч. В голове не держали, что предыдущие два матча проиграли, у ребят могут быть ненужные воспоминания», — прокомментировал итог встречи главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.