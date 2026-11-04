В тройном ДТП в Ростовской области пострадали три человека
В аварии с участием трех автомобилей в Ростовской области пострадали три человека. ДТП произошло днем 4 ноября на автодороге «ст. Егорлыкская — ст. Новороговская — ст. Плоская» в Егорлыкском районе, сообщили в госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Нива» во время обгона слишком приблизился к попутным «МАЗу» с полуприцепом и «ГАЗу». Транспортные средства столкнулись.
В результате аварии пострадали водитель «Нивы», а также 74-летний водитель «ГАЗ» и его пассажирка.
Транспортные средства получили механические повреждения. Детали аварии уточняются.