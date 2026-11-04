В тройном ДТП в Ростовской области пострадали три человека

В аварии с участием трех автомобилей в Ростовской области пострадали три человека. ДТП произошло днем 4 ноября на автодороге «ст. Егорлыкская — ст. Новороговская — ст. Плоская» в Егорлыкском районе, сообщили в госавтоинспекции региона.