«Техприбор» делает третью попытку

Из-за отсутствия заявок первый аукцион, запланированный на 10 июня 2026 года, был признан несостоявшимся. Второй аукцион не был проведен по той же причине. Начало приема заявок на третий было назначено на 17 июля 2026 года. Торги, как и прием заявок неоднократно переносились, и в итоге были запланированы на 2 декабря 2026 года.