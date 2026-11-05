Для спасения Алеши Зверева не хватает 789 804 руб.

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Алеши нейрофиброматоз — генетическое заболевание, на фоне которого образовался ложный сустав правой голени. В раннем возрасте у мальчика уже случился перелом правой голени, который долго не срастался, Алеша много месяцев не мог ходить. Недавно произошел патологический перелом голени в том же месте. Срастить и выпрямить кость поможет многоэтапное хирургическое лечение с использованием телескопического стержня Fassier-Duval. Это позволит не только восстановить двигательную активность мальчика, но и избежать переломов в дальнейшем. Алеша вернется к обычному образу жизни, сможет развиваться наравне со сверстниками».