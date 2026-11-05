Для спасения Алеши Зверева не хватает 789 804 руб.
Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Алеши нейрофиброматоз — генетическое заболевание, на фоне которого образовался ложный сустав правой голени. В раннем возрасте у мальчика уже случился перелом правой голени, который долго не срастался, Алеша много месяцев не мог ходить. Недавно произошел патологический перелом голени в том же месте. Срастить и выпрямить кость поможет многоэтапное хирургическое лечение с использованием телескопического стержня Fassier-Duval. Это позволит не только восстановить двигательную активность мальчика, но и избежать переломов в дальнейшем. Алеша вернется к обычному образу жизни, сможет развиваться наравне со сверстниками».
Стоимость хирургического лечения 2 140 804 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 320 000 руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 789 804 руб.
Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алешу Зверева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Алеши — Екатерины Сергеевны Зверевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).
Газета «Коммерсантъ» №205от 06.11.2026, стр. 6