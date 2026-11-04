В Петербурге изымут четыре участка для строительства шестой линии метро
Их общий объем площади — более 7,5 тыс. кв. м
В Санкт-Петербурге начали процедуру изъятия четырех земельных участков общей площадью более 7,5 тыс. кв. м для строительства Красносельско-Калининской линии метро. Под изъятие также попадают расположенные на территориях нежилые здания. Соответствующее постановление губернатора Александра Беглова опубликовано на сайте городского правительства 3 ноября.
Решение принято в рамках реализации проекта строительства шестой линии до станции «Обводный канал — 2». Документ предусматривает изъятие территории на Рощинской улице, склада на Московском проспекте, 103, корпус 6, нескольких нежилых зданий на набережной Обводного канала, 40, а также здания на Тамбовской улице, 8. На последнем адресе расположены складские, производственные и другие объекты.
Комитет по строительству в течение 10 дней должен направить правообладателям участков копии решения и провести необходимые юридические процедуры. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Николая Линченко.
Речь идет об участке Красносельско-Калининской линии от станции «Путиловская» до «Каретной». Его строительство уже ведется, завершить работы планируется в 2030 году. Помимо конечных станций, на участке предусмотрены «Броневая», «Заставская» и «Боровая».
Станцию «Каретная» разместят у Тамбовской улицы, «Заставскую» — в районе Московского проспекта. На Рощинской улице также запланировано строительство шахты № 847.