В Петербурге изымут четыре участка для строительства шестой линии метро

Решение принято в рамках реализации проекта строительства шестой линии до станции «Обводный канал — 2». Документ предусматривает изъятие территории на Рощинской улице, склада на Московском проспекте, 103, корпус 6, нескольких нежилых зданий на набережной Обводного канала, 40, а также здания на Тамбовской улице, 8. На последнем адресе расположены складские, производственные и другие объекты.