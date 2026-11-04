В Самаре бывшие сотрудники СИЗО приговорены за взятки к лишению свободы

Следствием и судом было установлено, что в период с 2023 года по 2024 год обвиняемые, действуя в том числе по предварительному сговору, неоднократно получали взятки от родственников лица, отбывающего наказание в исправительном учреждении. Один из обвиняемых также был еще и посредником при передаче взятки второму обвиняемому. Всего ими было получено более 500 тыс. руб. Взятки передавались за незаконный пронос и передачу заключенному в СИЗО средств мобильной связи и комплектующих к ним, обеспечивающих их работу. Противоправные действия пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ.