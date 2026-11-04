В Самаре бывшие сотрудники СИЗО приговорены за взятки к лишению свободы
Два бывших сотрудника следственного изолятора в Самаре за взятки приговорены судом к лишению свободы в колонии общего режима. Об этом накануне сообщило следственное управление СКР по Самарской области.
Как сообщает ведомство, суд признал экс-сотрудников СИЗО виновными в шести эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы), шести эпизодах превышения должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а также в двух эпизодах посредничества во взятке (2 ст. 291.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы).
Следствием и судом было установлено, что в период с 2023 года по 2024 год обвиняемые, действуя в том числе по предварительному сговору, неоднократно получали взятки от родственников лица, отбывающего наказание в исправительном учреждении. Один из обвиняемых также был еще и посредником при передаче взятки второму обвиняемому. Всего ими было получено более 500 тыс. руб. Взятки передавались за незаконный пронос и передачу заключенному в СИЗО средств мобильной связи и комплектующих к ним, обеспечивающих их работу. Противоправные действия пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ.
В зависимости от степени вины и участия приговором суда одному осужденному назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 180 тыс. руб., второму — 7 лет колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. Им также запрещено после отбывания наказания занимать должности в уголовно-исполнительной системе на срок соответственно четыре года и пять лет.