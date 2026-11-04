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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Волга

Над Ульяновской областью сбит вражеский беспилотник

Дежурными средствами ПВО над территорией Ульяновской области перехвачен и уничтожен вражеский БПЛА, сообщил в среду в 12:14 губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы региона, пострадавших и повреждений имущества нет. Место падения БПЛА зафиксировано на территории Кузоватовского района.
Также Минобороны РФ сообщило в среду, что всего над 15 регионами России в ночь на среду было сбито 709 украинских БПЛА. Среди регионов, над которыми сбиты БПЛА, также называлась Самарская область. Конкретное количество сбитых беспилотников над Самарской областью не называлось.
Андрей Васильев