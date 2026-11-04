Хоккеисты «Ижстали» уступили «Тамбову» с разгромным счетом в ВХЛ
Клуб находится на 28-й строчке рейтинга из 30
Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Тамбову» в выездном матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:5, сообщает пресс-служба «сталеваров».
Матч прошел вечером 3 ноября в Тамбове. Хоккеисты «Ижстали» открыли счет на 3-й минуте матча, после чего пропустили пять шайб в течение встречи.
«Соперник выжал из своих моментов все <...> Претензии очень большие у меня к ребятам, кто должен забивать, и, конечно, безобразно сыграли в обороне второй-третий период»,— сказал главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.
«Ижсталь» находится на 28-й строчке рейтинга ВХЛ из 30. Предыдущая встреча против «Бурана» завершилась со счетом 2:1 в пользу «сталеваров». Следующий выездной матч состоится 5 ноября с пензенским «Дизелем».