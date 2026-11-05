Авторынок буксует на высокой базе
Продажи новых авто в Петербурге остаются на прошлогоднем уровне
В Петербурге за 10 месяцев 2026 года продано 62 155 новых легковых авто против 62 608 единиц в аналогичном прошлогоднем периоде, следует из данных отчета Минпромторга РФ. Фактически рынок продолжает удерживаться на уровне января — сентября, когда он вышел на плато, показав прирост в 2,9% (54 645 штук). Эксперты связывают такую динамику прежде всего с высокой базой прошлого года. Между тем продажи легких коммерческих авто и грузовиков за 10 месяцев в городе снизились на четверть.
В целом по России в январе — октябре продажи новых авто выросли на 2,2% и составили 1,22 млн единиц. За этот период было реализовано 1,1 млн легковых машин (+4,3%), 72,4 тыс. легких коммерческих (−16,5%), 42,6 тыс. грузовиков (−8,3%).
Рынок электромобилей и гибридов вырос на 85,2%, до 117,4 тыс. ед. против 63,4 тыс. в аналогичном периоде 2025 года. Доля произведенных в России электрокаров и гибридов достигла 28,2% (33,1 тыс. единиц) против 13,8% годом ранее. В общем объеме продаж новых авто ТС такого типа заняли 9,6% против 5,3%.
Продажи автомобилей отечественного производства за отчетный период составили 784 тыс. единиц, что на 19,2% больше показателей января — октября 2025-го. Доля российской техники в общем объеме за 10 месяцев выросла на 9,1 п. п. и достигла 64,1%.
В сентябре петербургский авторынок показал снижение на 10% к прошлому сентябрю, что составляет 6,6 тыс. проданных машин. Среди брендов в топе по-прежнему Haval. Несмотря на то что в сентябре в городе было зарегистрировано 965 машин этой марки, результат год к году оказался отрицательным, снизившись на 22,7%. Второе место занял Tenet с 788 проданными авто, третье Lada с 686. В прошлом сентябре этим маркам удалось сбыть 159 и 605 машин соответственно. Снизились продажи у Geely (489 единиц, −22,6%) и Changan (405 штук, −13,5%). Суммарно эти топ-5 марок обеспечили более половины городского авторынка.
Наиболее востребованными моделями в городе остаются Tenet T7 (392), Haval Jolion (367) и Tenet T4L (257). За ними следуют Belgee X50+ (242) и Changan Uni-S (204).
В октябре же в городе было реализовано 7716 новых легковых и легких коммерческих авто, что лучший результат в этом году для одного месяца. Тем не менее относительно октября прошлого года показатель оказался меньше на 26%. По мнению автоэксперта Дениса Гаврилова, на общей динамике петербургского авторынка сказалась высокая база прошлогоднего октября (10 409 проданных машин).
Также на показатель повлияла приостановка программ льготного автокредитования, так как, если бы они продолжали действовать, динамика падения была бы не такой существенной, полагает эксперт.