Авторынок буксует на высокой базе

В сентябре петербургский авторынок показал снижение на 10% к прошлому сентябрю, что составляет 6,6 тыс. проданных машин. Среди брендов в топе по-прежнему Haval. Несмотря на то что в сентябре в городе было зарегистрировано 965 машин этой марки, результат год к году оказался отрицательным, снизившись на 22,7%. Второе место занял Tenet с 788 проданными авто, третье Lada с 686. В прошлом сентябре этим маркам удалось сбыть 159 и 605 машин соответственно. Снизились продажи у Geely (489 единиц, −22,6%) и Changan (405 штук, −13,5%). Суммарно эти топ-5 марок обеспечили более половины городского авторынка.