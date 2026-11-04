Единогласный бюджет
Депутаты одобрили губернаторский план доходов и расходов Петербурга на 2027 год
Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2027-й и плановый период прошел первое чтение. Депутаты Законодательного собрания, все 50 человек, впервые за многие годы единогласно поддержали план городской администрации на ближайшую трехлетку.
Доклад о проекте бюджета — один из немногих случаев, когда глава города лично посещает Законодательное собрание. Для Александра Беглова это первое выступление перед депутатами нового созыва. После сентябрьских выборов состав городского парламента обновился на треть.
Представлять план на предстоящие три года вместе с губернатором пришли члены правительства города. Также послушать об успехах Смольного собрались депутаты Государственной думы (в том числе те, кто еще весной заседал в Мариинском дворце: Любовь Егорова и Ирина Иванова), представители силового блока, среди которых, например, оказался главком ВМФ Александр Моисеев, общественники и почетные граждане. Глав муниципальных образований по традиции разместили на балконах. Впервые перед презентацией бюджета с трибуны решил выступить полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя.
«Учитывая текущие экономические и финансовые вызовы, правительство Санкт-Петербурга проделало большую работу и как результат проект бюджета демонстрирует в целом очень взвешенный подход»,— обратился Игорь Руденя к депутатам.
В 2027 году город ждет поступлений в размере 1,52 трлн рублей. Заканчивать год намерены, как и всегда, с дефицитом. По прогнозу он составит 103,4 млрд рублей. Доходы петербургского бюджета запланированы на уровне 1,62 трлн рублей. Последующие годы доходная часть будет увеличиваться примерно на 100 млрд рублей и в 2029-м, согласно плану, составит 1,71 трлн рублей. Отметим, последние годы губернатор Беглов регулярно озвучивает идею перешагнуть к 2030-му отметку доходов в 2 трлн рублей. Во время выступления он заверил собравшихся, что от этих планов не отказывается.
«Наш бюджет в 2030 году — 2 трлн рублей. Никто не отменял. Я уверен, что с вашей поддержкой, с помощью жителей нашего города мы этого достигнем»,— заявил губернатор.
Дефицит, который финансовый блок Смольного намерен в 2029 году сократить до 54 млрд рублей, в основном возникает из-за «мегапроектов», рассказал глава Санкт-Петербурга. Остановить развитие мегаполиса невозможно, поэтому впервые администрация Петербурга собирается прибегнуть к дешевым казначейским кредитам.
На период 2028–2029 годов Смольный уже подал две заявки на 20 млрд рублей. Часть трат городская администрация оформляет через лизинг. Например, регион получил 96,9 млрд рублей на покупку 950 вагонов метро «Балтиец». К слову, на строительство метрополитена власти выделят на три года 146,5 млрд рублей. В 2027-м на эти цели заложены 45 млрд рублей. Также Смольный собирается отремонтировать 14 станций за 9,5 млрд рублей. Об открытии новых станций в ближайшие три года губернатор не сообщил.
Чиновники декларируют, что социальные вопросы по-прежнему в приоритете. Однако сильного рывка в финансировании этих направлений нет. По ключевым сферам есть прирост относительно 2026 года, но лишь на несколько процентов. Депутаты полагают, что такой шаг оправдан.
«Да, мы видим определенные сокращения расходов, но это осознанный и ответственный шаг, который гарантирует исполнение всех возложенных на город обязательств. <...> Консервативный бюджет — это не заморозка, а трезвый расчет»,— высказался о плане лидер фракции ЛДПР Павел Иткин.
Председатель Законодательного собрания Александр Бельский тоже считает бюджет «сдержанным», но с учетом нынешней обстановки поддержанный план на трехлетку называет оптимистичным и сбалансированным.
Новый созыв депутатов единогласно поддержал проект бюджета Петербурга на 2027 года. За проголосовали все 50 депутатов. Подобного единодушия во время обсуждения финансов на предстоящий год в городском парламенте не было давно. В прошлом созыве отказывались соглашаться с планами Смольного представители фракции «Яблоко». В восьмой созыв «яблочники» не попали. Впрочем, в соцсетях петербургского отделения партии все равно высказали свое недовольство проектом бюджета.
Следующий шаг — подготовка поправок к бюджету. Помимо предварительного отбора предложений депутатов бюджетно-финансовым комитетом Заксобрания, поправки должна поддержать бюджетная комиссия Смольного.