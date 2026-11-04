Единогласный бюджет

В 2027 году город ждет поступлений в размере 1,52 трлн рублей. Заканчивать год намерены, как и всегда, с дефицитом. По прогнозу он составит 103,4 млрд рублей. Доходы петербургского бюджета запланированы на уровне 1,62 трлн рублей. Последующие годы доходная часть будет увеличиваться примерно на 100 млрд рублей и в 2029-м, согласно плану, составит 1,71 трлн рублей. Отметим, последние годы губернатор Беглов регулярно озвучивает идею перешагнуть к 2030-му отметку доходов в 2 трлн рублей. Во время выступления он заверил собравшихся, что от этих планов не отказывается.