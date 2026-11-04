В краевом парламенте появится еще один депутат - застройщик

Алексей Скрипкин занимает пост гендиректора регионального застройщика «Ива-Девелопмент» с 2020 года. Кроме этого, он руководит и владеет частью долей в ООО «А2-Девелопмент» и ООО «Парма-Инвест», также ведущих деятельность заказчика-застройщика.