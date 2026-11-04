В краевом парламенте появится еще один депутат - застройщик
Региональное отделение «Единой России» определило кандидатуру на вакантный мандат депутата краевого парламента. Место в заксобрании оказалось свободным после того, как в конце октября Алексей Пушков был делегирован членами краевого парламента сенатором РФ. Президиум реготделения партии предложил отдать мандат гендиректору ООО «Специализированный застройщик «Ива-Девелопмент» Алексею Скрипкину.
«Представленная кандидатура будет рассмотрена Президиумом Генерального совета партии и направлена в избирательную комиссию Пермского края», - сообщается на сайте партии.
Алексей Скрипкин занимает пост гендиректора регионального застройщика «Ива-Девелопмент» с 2020 года. Кроме этого, он руководит и владеет частью долей в ООО «А2-Девелопмент» и ООО «Парма-Инвест», также ведущих деятельность заказчика-застройщика.
Напомним, в новом созыве законодательного собрания уже несколько представителей рынка недвижимости: гендиректор инвестиционно-строительной группы «Развитие» Алексей Раев, руководитель ООО «Торговый дом ПЗСП» Алексей Демкин, директор пермского филиала удмуртской группы компаний «UDS-групп» Сергей Медведев, генеральный директор ООО «СЗ «Орсо групп» Михаил Бесфамильный.