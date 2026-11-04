Дизельная сделка по-аргаяшски

«При парке емкостей в 14 тыс. куб. м продавец просит 1,1 млрд. руб., или около 84 тыс. руб. за кубометр хранения. При этом действующие региональные нефтебазы с железнодорожным тупиком в 2026 году выставляются примерно по 10–40 тыс. руб. за кубометр. Для сравнения: база в Воронежской области с парком 22,7 тыс. куб. м предлагается за 220 млн руб., а нефтебаза в Нязепетровском районе Челябинской области — за 250 млн руб. Нефтебаза в Новосибирске на 6 тыс. куб. м (с собственной установкой переработки) выставлена за 240 млн руб., и это верхняя граница коридора. Доходный подход эту цену тоже не подтверждает: выручка оператора площадки в прошлом году составила около 110 млн руб. и снизилась примерно на 18% к 2024 году, прибыль - менее 1 млн руб. Имущество на балансе компании оценивается примерно в 70 млн руб. То есть продавец просит более десяти годовых выручек и в разы больше балансовой стоимости актива».