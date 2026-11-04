Дизельная сделка по-аргаяшски
Под Челябинском выставили на продажу крупную нефтебазу
В Аргаяше выставлена на продажу крупная нефтебаза. Продавец просит за объект, приспособленный к хранению и перевалке 14 тыс. куб. м светлых нефтепродуктов и оснащенный железнодорожными путями, 1,1 млрд руб. Эксперты считают цену за объект завышенной и предполагают, что покупка возможна только после пересмотра цены.
В Челябинской области выставлена на продажу крупная нефтебаза, расположенная в Аргаяше (около 40 км от Челябинска). Карточка объекта появилась на платформе Avito.
За объект, включающий в себя земельный участок площадью более 4,6 га, административное здание, железнодорожные пути и емкости для хранения светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) общей емкостью 14 тыс. куб. м продавец просит 1,1 млрд руб.
Сам объект расположен в самом центре Аргаяша, на пересечении нескольких региональных автодорог.
По данным системы СПАРК-Интерфакс, по адресу нефтебазы зарегистрировано ООО «Аргаяшская нефтебаза». Компания принадлежит предпринимателю из Башкортостана Тимуру Хасанову, доходы компании в 2025 году составили 111,3 млн руб., прибыль — 228 тыс. руб.
Господин Хасанов также владеет зарегистрированным в Уфе ООО «Нефтепродуктсервис», основной вид деятельности которого — Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Выручка «Нефтепродуктсервиса» в 2025 году составила 642,1 млн руб., чистая прибыль — 13,9 млн руб.
Заявленные 1,17 млрд руб. за нефтебазу в Аргаяше — это цена ожиданий продавца, а не актива, считает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Подобные объекты, по его мнению, оцениваются не по площади земельного участка и зданий, а по кубометрам емкостей хранения и доступу к железной дороге.
«При парке емкостей в 14 тыс. куб. м продавец просит 1,1 млрд. руб., или около 84 тыс. руб. за кубометр хранения. При этом действующие региональные нефтебазы с железнодорожным тупиком в 2026 году выставляются примерно по 10–40 тыс. руб. за кубометр. Для сравнения: база в Воронежской области с парком 22,7 тыс. куб. м предлагается за 220 млн руб., а нефтебаза в Нязепетровском районе Челябинской области — за 250 млн руб. Нефтебаза в Новосибирске на 6 тыс. куб. м (с собственной установкой переработки) выставлена за 240 млн руб., и это верхняя граница коридора. Доходный подход эту цену тоже не подтверждает: выручка оператора площадки в прошлом году составила около 110 млн руб. и снизилась примерно на 18% к 2024 году, прибыль - менее 1 млн руб. Имущество на балансе компании оценивается примерно в 70 млн руб. То есть продавец просит более десяти годовых выручек и в разы больше балансовой стоимости актива».
По мнению господина Ахмедзянова, реальный покупатель такого объекта — нефтяная компания или крупный топливный трейдер, которому нужна перевалка светлых нефтепродуктов с железной дороги на автотранспорт в северной части области.
«Считать такой покупатель будет от стоимости строительства нового резервуарного парка на собственной площадке, а не от цены в объявлении. Перебои с топливом в ряде регионов летом 2026 года и сокращение биржевого предложения действительно повысили ценность независимых хранилищ с железнодорожным доступом. Но против продавца работают лицензионные и экологические требования к опасному производственному объекту и заметно подорожавшее страхование объектов хранения топлива. В любом случае покупка возможна только после радикального пересмотра цены»,— уверен управляющий партнер IBC Global.