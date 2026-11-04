В Самарской и Оренбургской областях утром в среду объявлена беспилотная опасность
В среду в 7:35 в Самарской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили региональное ГУ МЧС и губернатор региона Вячеслав Федорищев. В 8:27 беспилотная опасность объявлена в Оренбургской области, о чем сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
По данным Росавиации, в 7:07 были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары. В 7:43 аналогичные ограничения, связанные с беспилотной опасностью, введены в аэропорту Ульяновска.
В аэропорту Ульяновска на четыре часа задержан вылет в Москву рейса авиакомпании «Россия» (FV 6076 и SU 6076), который должен был вылететь по расписанию в 10:25. Рейс в Москву авиакомпании «Победа» (DP 466) отменен.
В аэропорту Самары Курумоч задержаны пять авиарейсов, из них два в Москву, два — в Санкт-Петербург и один — в Ташкент. Два рейса авиакомпании «Азимут» (в Нижневартовск и Минеральные Воды) отменены.
В аэропорту Оренбурга план «ковер» не объявляли, однако на час предполагается задержка двух авиарейсов компании «Нордвинд» — в Москву и Санкт-Петербург.
Как сообщает Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 709 украинских БПЛА над 15 регионами европейской части России, в том числе над Самарской областью.