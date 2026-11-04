Миндортранс готовит дороги Челябинской области к зиме и первому гололеду

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области провело совещание с представителями муниципальных и городских округов по вопросам зимнего содержания дорог. По данным синоптиков, в ближайшие дни в горно-заводской зоне ожидаются неустойчивые погодные условия — ночные заморозки при дневных плюсовых температурах, что в сочетании с осадками может привести к образованию гололедицы.