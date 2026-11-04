Миндортранс готовит дороги Челябинской области к зиме и первому гололеду
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области провело совещание с представителями муниципальных и городских округов по вопросам зимнего содержания дорог. По данным синоптиков, в ближайшие дни в горно-заводской зоне ожидаются неустойчивые погодные условия — ночные заморозки при дневных плюсовых температурах, что в сочетании с осадками может привести к образованию гололедицы.
Как сообщил глава ведомства Андрей Ксензов, на региональных трассах к зимнему сезону подготовлено 315 единиц специализированной техники, еще 75 машин планируется привлечь дополнительно. Для обработки дорожного покрытия заготовлено 16,5 тыс. тонн соли, 88,5 тыс. куб. м отсева и 3,5 тыс. куб. м пескосоляной смеси. В период неблагоприятных погодных условий муниципалитеты планируют задействовать в общей сложности более 1,3 тыс. единиц дорожной техники.