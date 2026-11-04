Венера Абдуллина назначена судьей арбитражного суда Башкирии

Мировой судьей по Октябрьскому району Уфы Венера Абдуллина стала в мае 2023 года, когда соответствующее решение принял Курултай Башкирии. В мае этого года Квалификационная коллегия судей рассмотрела ее кандидатуру на вакантную должность в арбитражном суде Башкирии.