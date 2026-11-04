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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Башкортостан

Венера Абдуллина назначена судьей арбитражного суда Башкирии

В мае этого года Квалификационная коллегия судей рассмотрела ее кандидатуру
Бывший мировой судья участка №1 по Октябрьскому району Уфы Венера Абдуллина назначена судьей арбитражного суда Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба суда со ссылкой на указ президента России.
Мировой судьей по Октябрьскому району Уфы Венера Абдуллина стала в мае 2023 года, когда соответствующее решение принял Курултай Башкирии. В мае этого года Квалификационная коллегия судей рассмотрела ее кандидатуру на вакантную должность в арбитражном суде Башкирии.
Идэль Гумеров