Венера Абдуллина назначена судьей арбитражного суда Башкирии
В мае этого года Квалификационная коллегия судей рассмотрела ее кандидатуру
Бывший мировой судья участка №1 по Октябрьскому району Уфы Венера Абдуллина назначена судьей арбитражного суда Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба суда со ссылкой на указ президента России.
Мировой судьей по Октябрьскому району Уфы Венера Абдуллина стала в мае 2023 года, когда соответствующее решение принял Курултай Башкирии. В мае этого года Квалификационная коллегия судей рассмотрела ее кандидатуру на вакантную должность в арбитражном суде Башкирии.