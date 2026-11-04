Иркутское Заксобрание сократило свои расходы на 112 млн рублей
Проект бюджета региона на 2027 год предполагает дефицит в 26,3 млрд рублей
Законодательное собрание Иркутской области вернет в региональный бюджет 112 млн руб. О решении парламента, принятом в рамках политики оптимизации расходов, сообщила его пресс-служба.
«Были сокращены затраты на обеспечение деятельности депутатов, фонд оплаты труда, командировочные расходы, проведение мероприятий, поездки и проживание в гостиницах, бензин, публикацию материалов в СМИ»,— назвали в Заксобрании источники экономии.
Публичные слушания по проекту бюджета Иркутской области на 2027 год состоятся 13 ноября. Доходы запланированы в объеме 255,2 млрд руб., расходы — 281,5 млрд руб. Таким образом, дефицит составит 26,3 млрд руб.
Как писал «Ъ-Сибирь», в Приангарье создана антикризисная комиссия, в состав которой входят и депутаты областного парламента.