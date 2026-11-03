Волгоградская область направит миллиарды на стройки в 2027 году

Больше всего средств заложено на второй этап третьего пускового комплекса моста через Волгу. Он предусматривает четырехполосную трассу от поселка Третий Решающий до развязки у Краснослободска. Весь этап оценивают в 12,3 млрд руб., в 2027-м на него направят 2,5 млрд, а завершить работы планируют к осени 2031 года. Еще 1 млрд руб. предусмотрен на отделение радионуклидной терапии при онкодиспансере, которое строят с весны 2026-го и планируют закончить в 2028-м.