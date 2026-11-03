Волгоградская область направит миллиарды на стройки в 2027 году
Перечень финансируемых проектов еще может измениться
В проекте бюджета Волгоградской области на 2027 год предусмотрены расходы на крупные строительные объекты. Документ пока только поступил в облдуму, и перечень может измениться. Его изучили журналисты V1.RU.
Больше всего средств заложено на второй этап третьего пускового комплекса моста через Волгу. Он предусматривает четырехполосную трассу от поселка Третий Решающий до развязки у Краснослободска. Весь этап оценивают в 12,3 млрд руб., в 2027-м на него направят 2,5 млрд, а завершить работы планируют к осени 2031 года. Еще 1 млрд руб. предусмотрен на отделение радионуклидной терапии при онкодиспансере, которое строят с весны 2026-го и планируют закончить в 2028-м.
На центр поддержки ветеранов СВО у Мамаева кургана в 2027 году заложили 350 млн руб. С учетом 300 млн руб. в 2026-м общая сумма превысит полмиллиарда. На достройку поликлиник в Волжском и Камышине, где расторгли контракты с подрядчиками, направят 405 млн руб. Еще 893,9 млн руб. пойдет на школу на 1,28 тыс. мест в Родниковой долине, 706,4 млн — на комплекс водопропускных сооружений в Каширинском водном тракте для обводнения Волго-Ахтубинской поймы, 215 млн — на административное здание в Красноармейском районе и 138 млн руб. направят на завершение реставрации ЦУМа.