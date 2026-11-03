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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Средняя Волга

Волгоградская область направит миллиарды на стройки в 2027 году

Перечень финансируемых проектов еще может измениться
В проекте бюджета Волгоградской области на 2027 год предусмотрены расходы на крупные строительные объекты. Документ пока только поступил в облдуму, и перечень может измениться. Его изучили журналисты V1.RU.

Администрация Волгоградской области

Больше всего средств заложено на второй этап третьего пускового комплекса моста через Волгу. Он предусматривает четырехполосную трассу от поселка Третий Решающий до развязки у Краснослободска. Весь этап оценивают в 12,3 млрд руб., в 2027-м на него направят 2,5 млрд, а завершить работы планируют к осени 2031 года. Еще 1 млрд руб. предусмотрен на отделение радионуклидной терапии при онкодиспансере, которое строят с весны 2026-го и планируют закончить в 2028-м.
На центр поддержки ветеранов СВО у Мамаева кургана в 2027 году заложили 350 млн руб. С учетом 300 млн руб. в 2026-м общая сумма превысит полмиллиарда. На достройку поликлиник в Волжском и Камышине, где расторгли контракты с подрядчиками, направят 405 млн руб. Еще 893,9 млн руб. пойдет на школу на 1,28 тыс. мест в Родниковой долине, 706,4 млн — на комплекс водопропускных сооружений в Каширинском водном тракте для обводнения Волго-Ахтубинской поймы, 215 млн — на административное здание в Красноармейском районе и 138 млн руб. направят на завершение реставрации ЦУМа.
Нина Шевченко